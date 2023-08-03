3 Ağustos 2023 YAŞ kararları sonrasında TSK’da yeni komuta kademesi belli oldu. Daha önce birçok görevde yer alan Gürak, YAŞ sonrasında yeni Genelkurmay Başkanı oldu. İşte Gürak’ın askeri kariyeriyle ilgili bilgiler…

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. Zerrin Gürak ile evli olan Orgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi. Orgeneral Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor. 3 Ağustos’taki YAŞ kararları ile Genelkurmay Başkanı oldu.

TSK'NIN YENİ KOMUTA KADEMESİNDE KİMLER VAR?

Genelkurmay Başkanlığı'na 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.