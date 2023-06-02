1982 doğumlu Dr.Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi’ni ikincilikle, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü ise birincilikle tamamlamıştır. Daha sonra burslu olarak Princeton Üniversitesi'nde doktora yapan Gaye Erkan, bu üniversitede doktorasını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. Bir çok finans kuruluşunda çalışan Gaye Erkan, dünyaca ünlü Goldman Sachs'ta çalışmıştır.

2017 yılında ABD'de First Republic Bank’ın Başkanlık görevine yükselmiştir.

Hafize Gaye Erkan, ABD'deki başarılı iş hayatı nedeniyle “Müthiş Türk Kızı” diye anılmaya başlandı.

Ayrıca Gaye Erkan Finans Devi First Republic Bank’ta Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Yatırım Bölümü Başkanlığı ve Risk Yönetim Eş Başkanlığı gibi ünvanlarına da sahip olmuştur.

Dr.Hafize Gaye Erkan'ın adı merkez bankası başkanı olarak geçmekte. Erkan Başkan olursa Merkez Bankasının ilk kadın başkanı olacak.