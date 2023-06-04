15 Eylül 1971 yılında doğan İbrahim KALIN 11 Aralık 2014'ten beri büyükelçi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının sözcülüğünü, 2018 yılından itibaren cumhurbaşkanlığı güvenlik ve dış politikalar kurulu başkan vekilliği ile cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevini yürütmektedir.

2009'da dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu. 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükelçi sıfatı verilerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü oldu. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Erzurum İspirli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tahsilini İslâm düşüncesi ve felsefe alanında Malezya'da tamamladı. George Washington Üniversitesi’nde beşerî bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra’nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde akademik araştırmalar yaptı. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Toshihiko Izutsu'nın İslam'da Varlık Düşüncesi ve Şazelîyye tarikatının Darkavîyye kolunun kurucusu Mulay el-Arabi ed-Darkavî'nin Bir Mürşidin Mektupları adlı kitabı ile Halil İnalcık'ın "İstanbul: Bir İslâm Şehri" adlı makalesini Türkçeye çevirdi.

2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu. 2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş başlıklı kitapları yayımlandı.

2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi’nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler vermektedir. Kalın, 29 Mayıs 2020 yılında profesör unvanını almıştır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Ortaokuldan beri gitar ve bağlama çalmaktadır. Bestelediği eserler arasında "Seni Mene Vermez İse" ve "Elif Bacı" adlı çalışmalar bulunmaktadır

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Eserleri

Açık Ufuk

İslam ve Batı

Varlık ve İdrak: Molla Sadra'nın Bilgi Tasavvuru

Akıl ve Erdem: Türkiye'nin Toplumsal Muhayyilesi

Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş

Enine Boyuna Türkiye

İslamofobi: 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu

Barbar Modern Medeni

Perde ve Mana

Gök Kubbenin Altında

Şarkıları