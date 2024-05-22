37. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının sona ermesinin ardından yaşanan saha olayları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Bu gelişmelerin ardından Emre Kartal’ın hayatı araştırılıyor. Peki Emre Kartal kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
EMRE KARTAL KİMDİR?
Emre Kartal, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın oğludur. 5 Ocak 2003 yılında dünyaya gelen Emre Kartal, Futbol kariyerine sarı-lacivertlilerin altyapısında başlamıştır.
Farklı yaş kategorilerinde forma giyen Emre Kartal, 2020/2021 sezonunda Konyaspor’a ve ardından 1922 Konya takımına transfer olmuştur.
Emre Kartal, Isparta 32 Spor, Bulvarspor, Bayburt 1918 FK, Beylerbeyi 1911 ve son olarak 2023-2024 sezonunda Anadolukavağı takımı kadrolarında yer almıştır.