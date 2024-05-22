İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal kimdir? 37. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının sona ermesinin ardından yaşanan saha olayları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Bu gelişmelerin ardından Emre Kartal’ın hayatı araştırılıyor. Peki Emre Kartal kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…