5 Haziran 1982’de Kahramanmaraş’ta doğan Fırat Görgel’in babası emekli öğretmen, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve orta öğrenimimi Kahramanmaraş’ta bitiren Görgel, 2000’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştır. 2004’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Fırat Görgel, üniversite yıllarında öğrenci kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık yapmıştır. Mezun olduktan hemen sonra Kahramanmaraş Barosu’nda stajına başlayan Görgel, 2005 yılının Aralık ayında stajını tamamlamıştır.

2006 yılından itibaren Kahramanmaraş’ta serbest avukatlık yapan Görgel’in, üç ortağından biri olduğu Egemen Hukuk Bürosu adında bir hukuk bürosu bulunmaktadır. 2004’te AK Parti üyesi olarak siyasete adım atan Fırat Görgel, 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kollarında yönetim kurulu üyesi, yürütme kurulu üyesi olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2010 yılı aralık ayından 2014 yılı mart ayına kadar AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Görgel, 2014 mart ayından 2015 aralık ayına kadar AK Parti Kahramanmaraş il Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2015 aralık ayı itibariyle AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanlığı görevine atanan Görgel, İlçe Başkanlığı'nın ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine başlamıştır.

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.. Evli olan Görgel’in 2 kız çocuğu vardır.