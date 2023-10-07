Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Ardından Abdurrahman Kotan kimdir? Sorusu merak edildi. Peki, Abdurrahman Kotan kimdir? Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Abdurrahman Kotan kimdir? Sorusu konu hakkında merak edilmekte olan sorular ve isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yer almakta olan birçok isim merak konusu oluyor. Peki, Abdurrahman Kotan kimdir? Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan hayatı ve biyografisi!

ABDURRAHMAN KOTAN KİMDİR?

Abdurrahman Kotan 23.03.1974 tarihinde Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da gördü. İlkokulu bitirdikten sonra Arıbahçe köyünde hafızlığını tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinde ikinci dönem olarak eğitimini tamamladı.

Diyanet'teki ilk görevini, 1997 yılında aldı. 2003-2008 yılları arasında Artvin Arhavi'de vaizlik yaptı. Van Başkale, Çaldıran ve Erzurum Pazaryolu ilçelerinde müftülük yaptı. 18.08.2011 tarihinde Erzurum İl Müftü Yardımcısı olarak atandı. 2017-2020 yılları arasında Erzurum Palandöken İlçe Müftülüğünü icra etti. Yenimahalle İlçe Müftüsü olarak görev yaptı ve sonrasında 7 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kahramanmaraş İl Müftülüğüne atandı.