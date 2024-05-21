Mert Yazıcıoğlu yeni dizi Kızıl Goncalar'daki karakteri Cüneyd ile gündemdeki yerini almıştır.

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mert Yazıcıoğlu yaş araştırması da hayranları tarafından yapılır. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydoldu. Ancak eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti ve işletme eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk kariyerine adım attı.

Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı filmler ve diziler hayranlarının sıklıkla takip ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alır.

Oyunculuğa olan ilgisiyle birlikte "Dedemin İnsanları" adlı filmde kısa bir sahnede görünerek profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra "Kayıp Şehir" adlı dizide rol almaya başladı ve bu süreçte oyunculuk eğitimleri almaya devam etti. Ümit Çırak'tan aldığı oyunculuk dersleri onun yeteneğini geliştirmesine katkı sağladı.

Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuk kariyeri, 2013-2016 yılları arasında "Karagül" dizisinde "Baran Şamverdi" karakterini canlandırarak daha da parlak bir hal aldı. Ardından "Umuda Kelepçe Vurulmaz" ve "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" gibi dizilerde önemli roller üstlendi. 2018 yılında "İyi Oyun" adlı sinema filminde "Cenk" karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan "Bir Litre Gözyaşı" dizisinde "Mahir Yetkin" karakteriyle büyük beğeni topladı. Netflix'in orijinal dizisi "Aşk 101"de "Sinan" rolünü üstlendi. 2023 yılının sonlarına doğru başlayan Mert Yazıcıoğlu son dizisi Kızıl Goncalar'da "Cüneyd Güneş" karakterine hayat vermektedir.

Mert Yazıcıoğlu'nun başarılı oyunculuk kariyeri ve dikkat çeken performansları, kendisini Türk televizyonunun önde gelen genç oyuncularından biri haline getirmiştir.