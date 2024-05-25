Kızılcık Şerbeti'ndeki Nursema karakteriyle adından söz ettiren Ceren Karakoç, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Çanakkale'de büyüdü. Oyunuculuk öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’nde aldı.





Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde 2012'den itibaren dokuz sezon Kader karakterini canlandırdı. 2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlendi. 2015'te Aysa Produksiyon yapımı Terapi Ötesi adlı oyunda rol aldı. Dizi oyunculuğuna Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alarak devam etti.



2019 yılında İstanbul'a taşındı. 2022'de yayımlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandırdı. Zengin ve muhafazakâr bir ailenin tahsil görmüş ancak çalışma hayatına katılmamış otuz yaşındaki dindar kızı olan Nursema karakterindeki başarısı ile tanındı.

Ceren Karakoç, 2013 yılından bu yana meslektaşı Osman Karakoç ile evli.