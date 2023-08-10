17 Ağustos depremi sonrası Ferizli Kaymakamı ve Sakarya Vali Yardımcısı olarak görev yapan ve şehrin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Valisi olarak atandı.

Mükerrem Ünlüer, 17 Ağustos depreminin etkilerini en yoğun hisseden bölgelerden biri olan Sakarya'da Vali Yardımcısı olarak görev almıştı. Aynı zamanda Ferizli Kaymakamı olarak da önemli bir rol üstlenen Ünlüer, depremin ardından şehrin yeniden ayağa kalkmasında büyük katkılarda bulunmuştu. Bu deneyim ve başarıları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiriyle Kahramanmaraş Valisi olarak atanması, Ünlüer'in tecrübesine ve liderlik niteliklerine duyulan güvenin bir ifadesidir.

MÜKERREM ÜNLÜER KİMDİR?

1964 yılında Erzurum’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

1989-1992 yılları arasında Erzurum kaymakam adaylığı, daha sonra sırasıyla Isparta Gelendost, Artvin Yusufeli, Elazığ Palu, Sakarya Ferizli Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevlerini yürüttü.