Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş kimdir? Onikişubat Belediye Başkanı olan Hanifi Toptaş'ın hayatı ve kariyeri... Peki, Hanifi Toptaş kimdir? Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Detaylar haberimizin devamında...