Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Hanifi Toptaş, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.
Hanifi Toptaş, 2006 yılından beri serbest inşaat hühendisi olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.
2 dönem İnşaat Mühendisleri Odası başkanlığı ve bir dönem AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Toptaş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde Onikişubat İlçesinden meclis üyesi seçildi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Onikişubat Belediye Başkanı olarak seçildi.
Başkan Hanifi Toptaş, evli ve 1 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.