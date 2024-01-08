Osman Okumuş, 1971 Yılında Kahramanmaraş'ın Beyoğlu Beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beyoğlu Beldesinde, lise öğrenimini Hatay ili Dörtyol ilçesinde tamamladı. 1994 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden,Tarım Makineleri Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 1997-2004 yıllarında Öğretmenlik mesleğini icra etti. 2004 - 2009 ve 2009 - 2014 yıllarında 2 dönem Beyoğlu Belde Belediye Başkanı olarak görev yaptı.



2014-2019 yılları arasında Türkoğlu ilçesini 3. Metropol ilçe yapma hedefi ile birçok projeleri hayata geçiren Osman Okumuş, evli ve 4 kız çocuğu babasıdır.



Osman Okumuş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı oldu.

Osman Okumuş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde ise AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıklamıştı.