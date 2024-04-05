Haydar İkizer KimdirHaydar İkizer, 1969 yılında, Pazarcık İlçesi kırsal Maksutuşağı Mahallesi'nde doğdu.İlköğrenimini Maksutuşağı'nda ortaöğrenimini Gaziantep Gazi Ortaokulu'nda, liseyi Gaziantep Şehit Şahin Lisesi'nde okudu.
1985 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olan İkizer, Ankara Adliyesi'nde stajını tamamlamasının ardından 1991 yılında Pazarcık'ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı.Pazarcık'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli kademelerde görev alan İkizler, 1999-2002 yılları arasında ise İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi Kurucu Üyeliği, Kahramanmaraş Barosu Pazarcık Temsilciliği Kurucu Başkanlığı, Pazarcık Meslek Yüksek Okulu Derneği Kurucu Üyeliği, Pazarcık Tüketici Hakları Hakem Heyeti Üyeliği yaptı.
Haydar İkizer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Pazarcık Belediye Başkanı oldu.
Evli ve 4 çocuk babası olan İkizer,