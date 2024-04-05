Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer kimdir? Pazarcık Belediye Başkanı olan Haydar İkizer'in hayatı ve kariyeri... Peki, Haydar İkizer kimdir? Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Detaylar haberimizin devamında...