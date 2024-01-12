1982'de Ankara Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve 1986'da İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği'nden mezun olmuştur.

1988 yılında Birmingham Üniversitesi Uçak Yapı ve Malzemeleri alanında master yapmış, 1991'de ise aynı üniversite ve alanda doktorasını tamamlamıştır.

1992 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak atanmış ve 1993'te Uçak İnşaatı Anabilim dalında Doçent olmuştur. 1992-1996 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulu Öğretim üyeliği yapmıştır.

2010 yılında dahil olduğu Yalova Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk Ulaştırma Mühendisliğini kurmuş, üniversitede; Çınarcık Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Mühendislik Fakültesi Dekanı (2016), Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Üniversite Senato Üyesi, Rektör Yardımcısı (2016-2017) ve 2017 yılında Rektör Vekili olarak görevler üstlenmiştir.

2015-2020 yıllarında Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı olmuştur. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1996-1999 yılları arasında özel sektöre geçerek yöneticilik yapmıştır bu süreçte yarı zamanlı olarak öğretim üyeliğine devam etmiştir.

1999-2000 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2000-2005 yıllarında ise Ulaşım Daire Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2005-2007 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

2007 yılında isteği ile İBB'den ayrılıp yeniden özel sektöre geçmiştir ve Yalova Üniversitesi'nin daveti ile akademik yaşama dönmüştür.

2020 yılı itibarıyla TUSAŞ yönetim kurulu başkanıdır.