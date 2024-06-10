Murat Övünç, Sosyal medya (Instagram) fenomeni ve oyuncusudur. Ayrıca medyada Murat Övünç adıyla da yer alıyor. Ünlü fenomen Murat Övünç 1968 yılında Van’da doğdu. 2024 yılına göre 56 yaşındadır. 5 kardeşin en küçüğü olan Övüç, yardımsever kişiliğiyle hayranlarının gönlünü kazanmıştır.

Tarot falı ve yaşam koçluğu da yapan Murat, Pertevniyal Lisesi’nde okuduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Övüç, 6 yıllık evli ve bir erkek çocuk babası. Fenomen, 18 ay askerlik yaptığını da sosyal medyadan duyurdu.

Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Övüç, Instagram hesabından paylaştığı komik videolarla büyük bir takipçi topluluğuna ulaştı. Yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarının haricinde ilk olarak 2018 yılında vizyona giren Benim Adım Osman adlı sinema filminde oyunculuğunu sergilemiştir.

Aynı sene içerisinde rol aldığı Çift’lik Bank: Tosun Firarda filminin ardından Kolej Rüyası isimli dizinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Murat Övünç Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kolej Rüyası (Dizi 2021)

Çift’lik Bank: Tosun Firarda (Sinema Filmi 2018)

Benim Adım Osssman (Sinema Filmi 2018)

Yaptığı Tv Programı:

Uykusuzlar Kulübü (Kendisi 2019)