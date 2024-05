Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteri ile son dönemde adından sıklıkla söz ettiriyor. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşım ile sevenlerine müjdeyi verdi. Peki, Kaan Urgancıoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Kaan Urgancıoğlu baba mı oldu? İşte ayrıntılar...

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 9 Mayıs 1981 tarihinde İzmir'de doğdu, babasının tarafından İzmir'in Tire ilçesine, annesinin tarafından ise Suriye ve Arnavut kökenine sahip. Eğitim hayatına İzmir Özel Türk Koleji'nde başlayan Urgancıoğlu, lise eğitimini Özel İzmir Amerikan Koleji'nde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde tamamlayarak, akademik başarıyla üniversite hayatını noktalamıştır.

KAAN URGANCIOĞLU'NUN SİNEMA HAYATI...

Üniversite yıllarında, oyunculuk yeteneğini keşfeden Kaan Urgancıoğlu, bu alanda profesyonel bir kariyere adım atmıştır. Oyunculuğa ilk adımını, 2002 yılında Karaoğlan dizisinde başrolle gelmiştir. Ardından 2003 yılında Kampüsistan dizisinde yer alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Oyunculuk kariyerine hızla devam eden Urgancıoğlu, 2004 yılında Avrupa Yakası, 2005 yılında Yeniden Çalıkuşu, 2006 yılında Ah Polis Olsam gibi önemli dizilerde roller almıştır.

İlk sinema deneyimini ise 2005 yılında "Ispanaktan Nağmeler" filmiyle yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bu alandaki yeteneğini de kanıtlamıştır. 2006 yılında "İlk Aşk" ve 2008 yılında "Son Ders: Aşk ve Üniversite" gibi filmlerde başarılı performansıyla dikkat çekmiştir.

KAAN URGANCIOĞLU BABA MI OLDU?

Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu’nun geçen yaz Atina’da evlendiği işletmeci Burcu Denizer, bu sabah Maslak’ta özel bir hastanede doğum yaptı. Sosyal medya hesabından mutluluklarını paylaşan Urgancıoğlu bebeğin adının Ardıç olduğu şeklinde bir paylaşımda bulundu.

KAAN URGANCIOĞLU'NUN YURTDIŞI DENEYİMİ

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, oyunculuk kariyerine daha da güç katmak amacıyla New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. Eğitim aldığı bu kurumda, tiyatro oyunlarına katılarak sahne deneyimini artırmıştır. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği "Ara" adlı tiyatro oyununda rol alarak tiyatro sahnesinde de başarılı bir performans sergilemiştir.

KAAN URGANCIOĞLU ÖDÜLLERİ NELER?

Başarılı oyuncu, "Kara Sevda" dizisindeki Emir Kozcuoğlu karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış ve bu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne değer bulunmuştur. 2021 yılında "Aşk 101" dizisindeki performansıyla 11. İMK Sosyal Medya Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmış, aynı yıl "Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri" ve "Uluslararası Kristal Ödülleri" gibi prestijli organizasyonlarda da ödüllendirilmiştir.

Başarıları bununla sınırlı değildir. Yargı dizisinde Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancığlu, Yargı ekibi ile Uluslarası Emmy Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.