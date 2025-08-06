Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir?
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Doğum: 9 Mart 1961, Artvin’in Yusufeli ilçesi — Kılıçkaya beldesi
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Eğitim: 1977 Kuleli Askerî Lisesi; 1981 Kara Harp Okulu; 1982 Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi; 1993 Kara Harp Akademisi; 1997 Silahlı Kuvvetler Akademisi
Askerî Kariyeri ve Görevleri
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2000: Muhabere Kurmay Albay rütbesine terfi; 2000–2009 yılları arasında Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı
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2009–2011: Tuğgeneral rütbesiyle 9. Motorize Piyade Tugayı Komutanlığı
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2011–2013: Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı – Mühimmat Komutanlığı
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2013: Tümgeneral rütbesine terfi; ardından MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı görevini üstlendi
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2014–2016: 3. Ordu Kurmay Başkanlığı
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2016: Korgeneral rütbesiyle Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı
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2020: Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı
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24 Ağustos 2021: Orgeneral rütbesiyle asaleten Genelkurmay II. Başkanı olarak atandı
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16 Ağustos 2023: Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine başladı
Genelkurmay Başkanlığı Ataması
5 Ağustos 2025’te Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında, mevcut Genelkurmay Başkanı Metin Gürak emekliye sevk edildi; yerine Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanı olarak atandı
Ödülleri ve Diğer Bilgiler
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24 Aralık 2021: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası verildi
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Askerî kariyeri boyunca istihbarat, siber savunma, muhabere alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi
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Görevlerinde birçok kritik kriz dönemini başarıyla yönettiğini gösteren bir portföye sahip
Kişisel Bilgileri
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Yaş: 64 (2025 itibarıyla)
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Eşi: Hürriyet Bayraktaroğlu
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Çocukları: İki çocuk babası
✅ Özet Tablo
|Bilgi
|Detay
|Doğum
|9 Mart 1961 – Artvin/Kılıçkaya
|Eğitim
|Kuleli Askerî Lisesi, Kara Harp Okulu, Muhabere Okulu, Harp Akademileri
|Görevler
|Genelkurmay İstihbarat, Piyade Tugayı, Siber Savunma, Personel Yönetimi
|Rütbeler
|Orgeneral (2021'den itibaren)
|Ödül
|TSK Üstün Hizmet Madalyası (2021)
|Atama Tarihi
|5 Ağustos 2025, YAŞ kararıyla Genelkurmay Başkanı