Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir?

  • Doğum: 9 Mart 1961, Artvin’in Yusufeli ilçesi — Kılıçkaya beldesi

  • Eğitim: 1977 Kuleli Askerî Lisesi; 1981 Kara Harp Okulu; 1982 Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi; 1993 Kara Harp Akademisi; 1997 Silahlı Kuvvetler Akademisi

Askerî Kariyeri ve Görevleri

  • 2000: Muhabere Kurmay Albay rütbesine terfi; 2000–2009 yılları arasında Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı

  • 2009–2011: Tuğgeneral rütbesiyle 9. Motorize Piyade Tugayı Komutanlığı

  • 2011–2013: Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı – Mühimmat Komutanlığı

  • 2013: Tümgeneral rütbesine terfi; ardından MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı görevini üstlendi

  • 2014–2016: 3. Ordu Kurmay Başkanlığı

  • 2016: Korgeneral rütbesiyle Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı

  • 2020: Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı

  • 24 Ağustos 2021: Orgeneral rütbesiyle asaleten Genelkurmay II. Başkanı olarak atandı

  • 16 Ağustos 2023: Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine başladı

Genelkurmay Başkanlığı Ataması

5 Ağustos 2025’te Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında, mevcut Genelkurmay Başkanı Metin Gürak emekliye sevk edildi; yerine Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanı olarak atandı

Ödülleri ve Diğer Bilgiler

  • 24 Aralık 2021: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası verildi

  • Askerî kariyeri boyunca istihbarat, siber savunma, muhabere alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi

  • Görevlerinde birçok kritik kriz dönemini başarıyla yönettiğini gösteren bir portföye sahip

Kişisel Bilgileri

  • Yaş: 64 (2025 itibarıyla)

  • Eşi: Hürriyet Bayraktaroğlu

  • Çocukları: İki çocuk babası

Özet Tablo

Bilgi Detay
Doğum 9 Mart 1961 – Artvin/Kılıçkaya
Eğitim Kuleli Askerî Lisesi, Kara Harp Okulu, Muhabere Okulu, Harp Akademileri
Görevler Genelkurmay İstihbarat, Piyade Tugayı, Siber Savunma, Personel Yönetimi
Rütbeler Orgeneral (2021'den itibaren)
Ödül TSK Üstün Hizmet Madalyası (2021)
Atama Tarihi 5 Ağustos 2025, YAŞ kararıyla Genelkurmay Başkanı