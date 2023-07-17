Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 Doğumlu, orta oyuncu pozisyonunda görev alan Türk voleybolcudur. Zehra Güneş 1.97 metre boyunda, 82 kilo ve yengeç burcudur. Beşiktaş taraftarıdır.Voleybol dışında tenis ve yüzme sporuyla ilgileniyor. VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur. 13 yaşında başladığı voleybol kariyerinde Vakıfbank, İstanbul BB, Beşiktaş'ta forma giyen Zehra Güneş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 yılında gümüş madalya ve 2021 yılında bronz madalya kazanmasında önemli rol oynadı. Deneyimli sporcu, voleybola başladığı Vakıfbank'ta 2022 yılı itibarıyla 'orta oyuncu' pozisyonunda ter dökmeye devam ediyor.



Voleybola VakıfBank’ta başlayan Güneş, İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank’ın 3. Lig’den 2. Lig’e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrar Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız millî takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı. Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı. Son Olarak Voleybol Milletler Liginde Çin İle Oynanan final maçında 3-1 kazanarak VNL Şampiyonu olan Türk Milli Takımının oyuncuları arasında yerini aldı. Milletler liginin En iyi Orta oyuncusu olarak adını Rüya Takım arasına yazdırdı.

Kişisel Kariyeri

2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü

2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2021 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2022 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2023 Milletler Voleybol Ligi En iyi Orta Oyuncu

Kendini üç kelimeyle 'inatçı', 'cesur' ve 'duygusal' olarak tanımlayan Zehra Güneş, 2020 yılında verdiği bir röportajda, "Voleybol beni büyüttü ve hayatta birçok şeye sahip olmamı sağladı. En önemlisi, insanların bana saygı duyup beni desteklediklerini hissettim. Bu da beni güçlendirdi" sözlerini kullandı. Örnek aldığı sporcular sorulan ünlü voleybolcu, "Küçükken hep çok büyük takımları, milli takımları izlerdim, Gözde (Kırdar) Abla ve Neslihan (Demir) Abla'ya hayranlıkla bakardım. Ve onlarla aynı takımda oynayabilmek bu genç yaşımda gerçekten benim için gurur verici bir şeydi. Neden örnek olduklarını onları tanıyınca, onlarla aynı takımda olunca anladım" yanıtını verdi.