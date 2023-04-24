BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 43,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.