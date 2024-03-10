İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-11 Operasyonları"nda, 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, şüphelilerin, "yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri"nin tespit edildiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleriyle çok sayıda yasaklı yayın ve dokümana el konulduğunu vurgulayan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.