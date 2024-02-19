Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Bursa, İstanbul, Sakarya ve Yalova başta olmak üzere Marmara genelinde hissedilen deprem meydana gelirken, AFAD detayları paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AFAD, depreme dair şu verilere yer verdi;

Merkez üssü Gemlik

Bursa'da, merkez üssü Gemlik olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. İstanbul'da da hissedilen sarsıntı, yerin 13.2 km derinliğinde gerçekleşti.