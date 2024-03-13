Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın meydana geldi. Paletlerin tutuştuğunu gören işçiler durum 112 ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası alevler söndürüldü.
Alevlere müdahale etmek isterken yaralanan bir çalışan ise hazırda bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.Kaynak: TRT HABER