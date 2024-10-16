Şiir ve edebiyatın başkentinde toplumun farklı kesimlerine yönelik kültür sanat faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, büyük bir ilgiyle takip edilen Berdücesi Söyleşileri’nde Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Canan Olpak Koç’u ağırladı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide Yazar Canan Olpak Koç, “Edebiyat ve İtibar” konusunu ele aldı. Edebiyatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği programda Koç; okumak, yazın hayatı ve edebiyatın itibarı gibi konuları farklı perspektiften ele aldı. Söyleşinin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Canan Olpak Koç’a teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

“Kahramanmaraş, Kültür ve Edebiyatın Başkenti”

Programda konuşan Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Canan Olpak Koç, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak buraya gelmek çok güzel bir duygu. Kahramanmaraş, kültür ve edebiyat başkenti. Edebiyat dolu bu şehirde program yapmak benim için de çok büyük mutluluk verici. Bu güzel program için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.