Daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol yatırımlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin ilçe merkezinde başlattığı yol yenileme çalışmalarına da devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce Çakır Hoca ve Sefer Hoca caddelerinde gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi tamamlanırken, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi’nde asfalt öncesi zemin hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor.

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi’ndeki çalışmaların da tamamlanmasıyla Afşin ilçe merkezindeki 3 cadde 12 bin ton sıcak asfalt ve yaklaşık 35 Milyon TL’lik yatırımla yenilenmiş olacak.