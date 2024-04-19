Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal donatılara tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları da yaza hazırlıyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de bölgenin en büyük rekreasyon alanlarından Kılavuzlu Millet Bahçesi oldu.

6 Şubat depremlerinin ardından alanda kurulan çadırlarda yüzlerce depremzedeye ev sahipliği yapan ve lojistik merkezi olarak kullanılan millet bahçesinin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Ekipler alanda çim biçimi, ağaç budama, temizlik, sulama sistemlerinin tamiratı, tahribata uğrayan oyun grupları ve spor alanlarının onarımını sürdürüyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla 300 dönümlük Kılavuzlu Millet Bahçesi’nin yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.