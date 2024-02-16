Kahramanmaraş Modeli adı verilen sistemle toplu taşıma giderlerinin büyük bir kısmını üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında en uygun toplu taşıma hizmetini sunan 2. belediye oldu.

Şehirde toplu taşıma standardını artırarak ulaşımı daha konforlu hale getirmek için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Kahramanmaraş Modeli’yle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

351 özel halk otobüsü ve 70 belediye otobüsü olmak üzere toplam 421 otobüsle toplu taşıma hizmeti sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüsü esnafına sağladığı desteklerle de toplu taşıma ücretini minimum seviyelerde tutuyor.