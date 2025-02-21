Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlılarla mücadelede daha etkin ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla başlattığı eğitim ve bilgilendirme toplantılarının üçüncüsünü Pazarcık’ta gerçekleştirdi. Pazarcık Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seminere, ilçe muhtarları yoğun ilgi gösterdi. Yaz - kış demeden devam eden saha çalışmalarını desteklemek, vektörlerle mücadelede farkındalığı artırmak ve yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, uzmanlar zararlılarla mücadelede bilimsel yaklaşımlar ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Uzmanlardan Bilimsel Bilgilendirme

Seminerde, KSÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özlem Güven, vektörlerin biyolojisi ve mücadelede etkili yöntemler üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Zararlı organizmaların halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Dr. Güven, doğru stratejilerle sürdürülebilir mücadele yöntemlerinin uygulanmasının önemini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığından Ziraat Yüksek Mühendisi Zekeriya Yurdabakan ise belediyenin zararlılarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında muhtarlara geniş kapsamlı bilgiler verdi. Yurdabakan, özellikle sivrisinek ve kemirgen gibi halk sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadelede kullanılan yöntemler, uygulanan çevre dostu teknikler ve yeni projeler hakkında detayları paylaştı.

Muhtarlardan Yoğun İlgi ve Katılım

Seminer boyunca muhtarlar, mahallelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili sorular sorarak deneyimlerini paylaştı. Bölgesel sorunları dile getiren muhtarlar, zararlılarla mücadelede etkinliğin artırılması için bireysel önerilerini sundu. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen toplantı, Büyükşehir Belediyesinin mahalle bazlı çalışmalarını daha verimli hale getirmek adına önemli bir platform oluşturdu.