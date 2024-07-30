İstanbul'un Esenyurt'ta iki gencin yaşadığı evden gelen kötü kokular paniğe neden oldu.

Pınar Mahallesi'nde bulunan evin zemin katından gelen kötü koku nedeniyle komşular, dairede ceset olabileceğinden şüphelendi.

Evde yaşayan iki gencin de siyah çöp poşetleri ile eşya taşıdığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

ÇÖP EV ÇIKTI

Daireye giren polis ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Etrafı kaplayan çöpler, böcekler, fareler ve kötü koku nedeniyle mülk sahibine haber verildi.

Taraflar karakola giderek dairenin boşaltılması konusunda anlaşırken “çöp ev”, Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

CESETTEN ŞÜPHELENDİLER

Çöp evi fark ederek polise haber veren apartman sakini Turan Ali İlke, “Ben fark ettim durumu. Binaya girdiğimde leş kokusu geliyordu, dairede oturan gençler siyah poşetlerle de çıkınca şüphelenerek polisi aradım. Ceset olabileceğinden şüphelendim.

POLİSE KAPIYI AÇMAK İSTEMEDİLER

Polis geldiğinde de ‘Niye beni rahatsız ediyorsunuz?' diyerek kapıyı açmak istemediler. Güçlükle girdikleri dairede ise çöplükle karşılaştı.

Evdeki etler çürümüş, suları etrafa akmış, etraf böcek doluydu. Binaya giremiyoruz zaten, hatta birkaç kişi bu pislik yüzünden taşındı." dedi.