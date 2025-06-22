Sterling Beşiktaş’a Yakın!

Beşiktaş yönetimi, Jamaika asıllı İngiliz yıldız Raheem Sterling ile yapılan görüşmeleri büyük bir gizlilikle sürdürüyor. Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna alınmayan 29 yaşındaki futbolcunun Chelsea'den ayrılmaya sıcak baktığı ve Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği belirtiliyor.

Solskjaer Devreye Girdi

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, transfer sürecinde aktif rol oynuyor. İddiaya göre Solskjaer, Sterling ile doğrudan görüşerek, “Beşiktaş’ta sana liderlik rolü vermek istiyorum. Sana güveniyorum” diyerek projeye olan inancını paylaştı. Bu yaklaşım, yıldız futbolcunun ilgisini çekti.

Galatasaray da İlgilenmişti, Beşiktaş Daha Israrcı

Geçmiş dönemlerde Galatasaray’ın da radarında olan Raheem Sterling için en ciddi adımı Beşiktaş attı. Yıldız oyuncunun menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirdiği ve Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında sahne alma fırsatı sunmasının oyuncunun kararını etkileyebileceği konuşuluyor.

Bonservis Görüşmeleri Sürüyor

Chelsea ile bonservis pazarlıkları devam ederken, Beşiktaş’ın Sterling’e sunmayı planladığı proje, hem sahada liderlik hem de yeniden form tutma fırsatı sunuyor. Taraftarlar bu transferin netleşmesini dört gözle bekliyor.