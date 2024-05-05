Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle NFK Kültür Merkezi’nde “Kömür Adam” adlı çocuk tiyatrosu düzenlendi. Çocukların büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği gösteri, ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şiir ve edebiyatın başkentinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor. Özellikle çocukların hafta sonu tatilini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmeleri noktasında faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Kömür Adam” adlı tiyatro gösterisi düzenledi.

Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen tiyatro gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çömlek ustası bir baba ve oğulun hayatını ve yaşadığı maceraları konu alan gösteri, bir yandan çocukları eğlendirirken bir yandan da eğitici mesajlar vermeyi ihmal etmedi.

Siyah ışık tekniğiyle sahnelenen gösteri ebeveynlerin de beğenisini kazandı. Çocukların hafta sonu tatilini daha eğlenceli bir şekilde değerlendirmesi ve sosyalleşmesi noktasında Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirten aileler, etkinliklerin devamını dileyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.