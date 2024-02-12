AK Parti Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç, Afşin’de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Özgül ile ilçe yönetim kurulu üyesi Abdulhamit Karaduman katıldı.

İlçede görev yapan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç, “Biz bu memleketin çocuklarıyız. Ve inanıyorum ki bu memleketin çocukları, bu depremin sıkıntılarını, sorunlarını hep birlikte beraberce çözecek. Bundan benim hiçbir kuşkum yok” dedi.

Eleştirileri dinleyerek ve çözüm üreterek başlayacaklarını belirten Başkan Adayı Kıraç, “5 milletvekilimizle birlikte hükümetten ve devletten alacağımız bütün yardımları, bütün destekleri sayın ilçe başkanım Burhan Karabulut'la birlikte takip edeceğiz.” dedi.

Belediyenin kapısının herkese açık olacağını belirten Başkan Adayı Kıraç, “Biz proje üretenlerle çalışacağız. Biz belediyede olsun, çevremizde olsun, çalışkan insanlarla çalışacağız. Bu memleketin bu beldenin kuruşuna halel getirme diyecekler. Getirmeyeceğiz. Bunda hiçbir şüpheniz olmasın” dedi.