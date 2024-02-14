Elbistan’ın İnşası Ve İhyası İçin Yola Çıkan Cumhur İttifakı Ak Parti Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Ziyaretlere Devam Ediyor.
Başkan Adayı Yener Bu Kapsamda İnşaat Mühendisleri Odası Elbistan Temsilcisi Özgür İspir’i Ziyaret Ederek Fikir Alışverişinde Bulundular.
Burada Bir Açıklama Yapan İnşaat Mühendisleri Odası Elbistan Temsilcisi Özgür İspir Başkan Adayı Yener’i Desteklediklerini Söyleyerek Hayırlı Olsun Dileklerini İletti.
Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener İse Şehrin Tüm Paydaşlarıyla Aynı Paydada Toplanarak Elbistan’ı Yeniden İnşa Ve İhya Edeceklerini Söyledi.Kaynak: Ayşe Asır