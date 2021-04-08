Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan: Ashab-ı Kehf Camii Şerifi Afşin’imize hayırlı olsun

KAHRAMANMARAŞ 08.04.2021, 17:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan: Ashab-ı Kehf Camii Şerifi Afşin’imize hayırlı olsun