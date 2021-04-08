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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan: Ashab-ı Kehf Camii Şerifi Afşin’imize hayırlı olsun
KAHRAMANMARAŞ
08.04.2021, 17:03
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