Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı.

Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu dile getirdik. Her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz. u ana kadar 34 bin tonluk insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaşmak üzere bölgeye gönderdik. Toplam 380 hasta ile 344 refakatçiyi Türkiye'de misafir ediyor, tedavilerini sağlıyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Mevcut İsrail yönetiminden rahatsız oluyor ve insanlık adına endişe duyuyoruz. Daha fazla gözyaşı akmadan, bölgemiz daha fazla tehdit altında kalmadan bölgede barışın sağlanmasını diliyorum.

