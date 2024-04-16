Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Rabbimden bizleri sağlık ve huzur içinde daha nice Ramazan-ı Şerif'lere ve bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum.

Muhalefette gelen eleştirilere rağmen, hizmete aldığımız köprülerin ve otoyollarımızın trafiği ne kadar rahatlattığını bir kez daha görmüş olduk.

Osmangazi Köprüsü araç geçişi 941 binden fazla, İstanbul Havalimanı yolcu sayısı 2 milyon 213 bin, Antalya Havalimanı 2024 yolcu rekoru 11 bin 260 yolcu, YHT yolcu sayısı 1 milyon.

Antalya'daki teleferik kazası

23 saat süren bir tahliye operasyonuyla 174 vatandaşımızı tamamını burunları kanamadan kurtardık.Kurtarılan vatandaşlarımıza tekrtar geçmiş olsun diyor, yaralalrımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan olayla ilgili bir ön rapor hazırlandı. Muhalefetin asıl sorumluları koruma çabaları gözden kaçmadı.

Aynı vicdansızlığın bayramdan hemen önce Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciası ile ilgili de sergilendiğini gördük. İhmaller ve skandallar zincirinin bir sonucu olarak rızkının peşindeki 29 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Ancak ne sendikalardan ne basın kuruluşlarından ne de muhalefet cephesinden kayde değer hiç bir tepki gelmedi. Güya hak hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar işçiler için tek bir aduım dahi atmadılar. Bunun adı ikiyüzlülüktür. Hiç kimse siyasi kimliiğinin öne sürerek sorumluları adaletten kaçıramaz.

Hem Antalya'daki hemde Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerin hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyorum.

31 Mart yerel seçimler

Milletin takdiriyle göreve gelen belediye başkanlarına, muhtarlara muvaffakiyet diliyorum.

Seçimler huzur içinde şaibeye mahal vermeden sonuçlanması demokrasiye kazanç olarak yazılmıştır.

Hükümet ve siyaset kurumu olarak son 21 yıldır olduğu gibi gelecektede demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Bu irademizin yakın zamandaki en net tezahürü bugün 7. yıldönümünü idrak ettiğimiz 16 Nisan halk oylamasıdır.

16 Nisan halk oylaması modern dönem siyasi tarihimizin en büyük milli irade devrimlerinden biri olarak demokrasi mücadelemizde yerini almıştır.

Milletimiz parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattı

Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere yine milletmiz tarafından kapatılmıştır.

Ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla birlikte tüm seçim tarihi boyunca gidiş gelişler artık asıl meselelere son verilme dönemidir.

Ekonomi, deprem, güvenlik, hak ve özgürlükler ile terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış buluyoruz.

Milli gelir, 1,1 trilyon doları aştı

Bir taraftan bölgesel krizleri yönetirken, diğer taraftan ekonomideki yol haritamıza sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz. 2023 yılı yüzde 4,5'luk büyüme oranı ile kapattık. Milli gelir, 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir 13 bin dolardan fazla.

Ocak- Mart ihracat artışı yüzde 3,6 , Mart ayı ihracatı 22 milyar 578 milyon dolar.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75. Yıl sonu büyüme hedefi yüzde 4.

Özellikle istihdam piyasamız güçlü bir ivme gösteriyor. İstihdam yıllık bazda 1 milyon 156 bin artışla 32,4 milyona ulaştı.

İşsizlik oranı ise yüzde 8,7 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyonun senenin 2. yarısından itibaren piyasa beklentileriyle uyumlu biççimde düşüşe geçmesini bekliyoruz.

Gabardaki petrol üretiminde günde 40 bin varilin üzerine çıkmayı başardık

Gabar Petrolü ve Karadeniz Doğalgaz keşiflerimizle uzun zaman sonra bu sektörde özgüven kazandık.

Gabardaki petrol üretiminde günde 40 bin varilin üzerine çıkmayı başardık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varile ulaşmak.

Orta vadeli programın güçlendirilmesinde 3 temel önceliğimiz bulunuyor. Bunlar; kamuda tararruf artışı, yatırım önceliklendirilmesi, yapısal reformları hızlandırmak.

Gazze krizinin ilk gününden itibaren ateşin bölgeye yayılma riskine dikkat çektik. Gerilimin daha fazla tırmanmaması için her seviyede yoğun gayret gösterdik.

İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına öncülük eden ülke Türkiye'dir

7 Ekimden sonra İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına öncülük eden ülke Türkiye'dir. Bu hakikate rağmen hükümetimiz haksız ve buram buram fırsatçılık kokan ithamlara maruz kalmıştır.

Özellikle böyle olmadığını bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek hiç bir malzemenin satışına izin vermemiştir.