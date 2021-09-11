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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle şiir gecesi
KAHRAMANMARAŞ
11.09.2021, 21:28
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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