Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş - Göksun 'Edebiyat Yolu'nu test etti

KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş - Göksun 'Edebiyat Yolu'nu test etti