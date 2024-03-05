Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleşen Sivas mitinginde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Özel'in bedelli askerlik açıklaması) Bir hakkı kullananları böyle sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir" dedi.

Erdoğan, "85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır, biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz" dedi.

Erdoğan, "(Ankara-Sivas YHT hattı) Daha düne kadar bu yatırımı gereksiz bulanların da hızlı treni kullandığını görüyor, açıkçası bundan memnuniyet duyuyoruz" dedi.