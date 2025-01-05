Erdoğan burada yaptığı konuşmada teşkilatlara uyarıda bulunurken 'Çok şikayetler alıyorum. AK Parti böyle olamaz. Sizlere hakkımı helal etmem' dedi.

Hangi görevde olursanız olun vatandaşımız gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım.

Biz siyasetimizi yaparken kimseye değil hak olan davamıza hizmet etmeliyiz. Bunları herhangi bir çıkar beklentisi ile değil davamızın yüklediği mesuliyet bilinci ile yapmalıyız. Aksi halde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti, sivil toplum kuruluşu, belediye var ama AK Parti böyle olamaz. Milletin kaynaklarını terör örgütlerine aktarır, kimi çarçur eder, kimi etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyeri için kullanır. Bu millete ihanettir.