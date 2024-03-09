Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz" ifadelerini kaydetti.

Erdoğan,"Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz" İfadelerini kullandı.