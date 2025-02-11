Terör örgütünün siyasi ayağına yönelik soruşturmalar sürüyor...

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın "örgüte yardım etmek" iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın 8’inci duruşması, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Zeydan, duruşmaya katılmadı.

Dosyanın avukatı Mahsuni Karaman'ın dosyadan çekilmesi üzerine, Mehmet Emin Aktar dosyaya avukat olarak katıldı. Aktar, süre talebinde bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Duruşma, avukat Mehmet Emin Aktar'ın savunmasıyla devam etti.

Aktar, mahkeme heyetinin "güvenlik" önlemi alınması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazmasına tepki gösterdi.

Aktar, "Benim savunma yapmamı beklemeksizin siz dün verdiğiniz yazıyla, kararınızı belirlediniz. Savunma yapmak benim ve müvekkilimin hakkıdır. Bu adil yargılamanın gereğidir. Siz süre vermeyerek, bunu ihlal ettiniz” dedi.

Aktar, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme talebi reddetti.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Abdullah Zeydan'a "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davadan 3 yıl 9 ay ceza verildi.

Zeydan kararı istinafa götürebilecek.

SEÇİM SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024’teki yerel seçime DEM Parti’den girmişti. Oyların yüzde 55,48’ini alan Zeydan başkan seçilmişti.

Ancak Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan adaya karar vermişti.

DEM Parti bu karara itiraz etmiş, Yüksek Seçim Kurulu itirazı kabul etmişti.

Bu kararın ardından Zeydan mazbatasını almıştı.

PKK ÖVGÜLERİYLE TANINIYOR

Kamuoyu Abdullah Zeydan'ı, hain terör örgütü PKK'ya yönelik övgüleriyle tanıyor.

2015 yılında PKK'nın hendek olaylarının düzenlediği zamanlarda Türk savaş uçakları, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını nokta atışıyla vurmuştu.

Skandal ifadeler kullandı

Bu operasyon ise PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi rahatsız etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte konuşan dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, skandal ifadeler kullandı.

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"

Zeydan açıklamasında, "PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar." söyleminde bulundu.

"PKK, TÜRKİYE'Yİ GÜLLER BAHÇESİNE ÇEVİRMEK İÇİN ORTAYA ÇIKMIŞ HALK HAREKETİDİR"

Abdullah Zeydan, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

PKK, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin.

YARGILANDI

PKK'yı öven sözlerin ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

4 Kasım 2016’da terör örgütü PKK'ya yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan Abdullah Zeydan “örgüt propagandası yapmak’tan” 3 yıl 1 ay 15 gün, “örgüte yardım etmek’ten” 5 yıl hapis cezası aldı.

2022 YILINDA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Zeydan, 2022 yılının başında cezaevinden çıktı.