1 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 balıkçılık av sezonu bugün sona erdi. Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayacak.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayan 4,5 aylık av yasağı döneminde, ekonomik faaliyetine devam etmek isteyen balıkçılar için bazı şartlar getirildi.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak, kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapılabilecek.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise yasaktan muaf olacak. Avcılık yapmayı sürdürebilecek

