Geniş ürün yelpazesi ile Kahramanmaraş halkına hizmet veren Hasırcıoğlu AVM, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Katılımıyla Deprem Şehitleri İçin Hatim Duası ve Mevlit-i Şerif Programı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş halkından kazandığını yine Kahramanmaraş için harcamayı temel politika olarak belirleyen Hasırcıoğlu AVM, deprem şehitleri anma programının organizasyonu ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Kahramanmaraş halkıyla buluşturdu.

Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy kültür merkezinde gerçekleşen Mevlit-i Şerif Programı, Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programın devamında Prof.Dr Nihat Hatipoğlu Kahramanmaraş halkıyla buluştu.

Gerçekleştirilen samimi sohbet ile yürekler ısınırken vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan sohbette depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Daha sonra Hasırcıoğlu AVM’nin geleneksel hale getirdiği ve alışveriş şartı olmadan herkesin katılabileceği 10 kişi için umre çekilişi yapıldı. Çekilişte ismi okunan talihli vatandaşlar ise duygularına hakim olamadı.