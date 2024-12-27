Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay ziyareti kapsamında ‘İskenderun Sahil Projesi’ne ilişkin çalışmaları 28 Aralık Cumartesi günü itibariyle başlatacak.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyareti kapsamında 28 Aralık Cumartesi günü ‘İskenderun Sahil Projesi’ne ilişkin çalışmaları başlatacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 28 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Bakan Kurum, “İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz” dedi.

İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak.Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz. ????İskenderun… pic.twitter.com/DLF1ILAscC— Murat KURUM (@murat_kurum) December 27, 2024

Proje kapsamında, 3.2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek.

Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

Bakan Kurum Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun’daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

DEPREMDE ÇÖKEN SAHİLDE DÜZENLEME

Hatırlanacağı gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın İskenderun Sahili’nde yaklaşık 80 santimetrelik çökme meydana gelmişti. İlk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sahilde tahkimat yapıp dalgakıranlar oluşturdu. Tahkimatın tamamlanmasının ardından Bakan Kurum’un talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde ‘İskenderun Sahil Projesi’ hazırlandı.