HATAY (AA) - Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti.

Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı ve Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret eden aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve diğer protokol üyeleriyle Antakya Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından dua edildi.

Vali Masatlı ve beraberindekiler daha sonra Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na giderek mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.

- Adana

Adana'da da aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na giden aileler yakınlarının kabirlerine çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ahmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde İslahiye'de öğretmen olarak görev yapan yeğeni Fatma Eda Mengilli'yi kaybettiklerini söyledi.

Yeğeninin cansız bedenine depremden 3 gün sonra ulaşıldığını ifade eden Aslan, "Hüzünlüyüz, Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Zor bir durum. Kız kardeşim her perşembe kızının mezarına ziyarete gelir. Biz de bayramlarda, bu taraflara geldiğimizde ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

- Osmaniye

Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde Deprem Şehitliği'ne giden aileler, kaybettikleri yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kabir ziyaretlerinde, hüzünlü anlar yaşandı.