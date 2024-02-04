Kahramanmaraş genelinde 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen ve evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin gözü kulağı, yeni inşa edilen konutların kura çekiminde, Bu hayati süreç, şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek ve merakla beklenen anın yaklaşması afetzedeler arasında heyecan yaratıyor.

7,7 büyüklüğündeki ilk depremin vurduğu merkezlerden biri olan Pazarcık ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen 839 TOKİ konutu ve 160 köy evinin yapımı tamamlanarak, hak sahiplerinin kullanımına şubat ayında sunulacak. Elde edilen bu sonuç, depremden zarar gören bölge halkı için bir umut ışığı oluşturuyor.

Öte yandan, ihalesi tamamlanan diğer konut projelerinin yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Söz konusu konutların tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi, bölgedeki yeniden yapılanma ve toparlanma sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

