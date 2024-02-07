Tanıtımlarıyla büyük ses getiren İnci Taneleri dizisi yayınlandığı bölümleriyle de reyting rekorları kırdı. Dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri çok konuşuldu. Dilber'in pavyon dansı ise bir akım haline geldi.

'Dilber dansı, Dilber elbisesi' derken pavyon fiyatları da ikiye katlandı. "Dilber dansı" olarak ifade edilen pavyon dansı, çok sayıda işletmenin fiyatlarına yüzde 100 zam yapmasına neden oldu.

İnci Taneleri dizisinin ardından pavyon adisyonları da sosyal medyada yayılmaya başlandı. Eylül ayında İzmir'de gelen pavyon hesabı yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada son günlerde paylaşılan hesaplarda ortalama tutar 20 bin TL ile 30 bin TL arasında değişirken, 29 Eylül tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde yer alan bir pavyonda gelen 284 bin liralık hesap, herkesi şaşırttı.

284 bin TL'lik hesaba, indirim uygulanarak 240 bin TL'ye kadar düşürüldüğü belirtilirken, ayrıca adisyona 450 TL de ikram uygulanmış. Apisyondaki kalem kalem tutarlar da dikkat çekti.