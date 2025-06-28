Adana’nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, kaza Sarıçam ilçesi Sazai Karakoç Bulvarı üzerinde yaşandı.

01 AZA 072 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Cemil K., henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç sürücü yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemil K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.

Adana’da motosiklet kazaları artıyor!

Bölgede son dönemde artan motosiklet kazaları, sürücüleri ve yetkilileri bir kez daha endişelendirdi. Uzmanlar, motosiklet kullanıcılarına kask ve koruyucu ekipman kullanımı konusunda uyarılarda bulunurken, trafik kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.