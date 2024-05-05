Kahramanmaraş'ta uğur böceklerinin renkli dünyasına adım atmak için doğa turizmi meraklıları Uludaz Tepesi'ne akın ediyor.

Kent merkezine 65 km uzaklıkta yer alan ve 2 bin 259 metre rakımlı Uludaz Tepesi, bulutlarla kaplı zirvesi ve özgün doğa manzaralarıyla dikkat çekiyor. Özellikle doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olan bu bölge, endemik bitki türleri ve çeşitli hayvanların yanı sıra, sürü halinde görülen uğur böcekleri ile de ziyaretçilerini büyülüyor.

Yedi noktalı uğur böcekleri, yaz aylarında yaprakların arasında uçarak, yaprak bitleri, beyaz sinek ve trips gibi tarım zararlılarıyla besleniyor. Bu özellikleriyle, doğal pest kontrolü sağlayarak çevreye katkıda bulunuyorlar. Ayrıca, bölgenin taş altları, gevşek ağaç kabukları altı ve kuytu yerlerinde 50 ile 100 arasında uğur böceği bulunabilmekte, bu da doğaseverler ve bilim insanları için nadir bir gözlem fırsatı sunuyor.