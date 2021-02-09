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Dulkadiroğlu Belediyesi asfalt ve kilit parke çalışmalarını yoğunlaştırdı
KAHRAMANMARAŞ
09.02.2021, 14:18
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
03442252246
iletisim@aksutv.com.tr
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