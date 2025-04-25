Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından organize edilen ve 11 ilçede düzenlenen Gençler Kürsüde Yarışması büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı. Gençlerin vizyonunu desteklemek, cesaretlerini ve fikirlerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla düzenlenen yarışmanın finali, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmelerine, hitabet yeteneklerini güçlendirmelerine ve fikirlerini daha geniş kitlelere aktarmalarına imkan tanıyan yarışma, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Dereceye giren öğrenciler başarılarıyla dikkat çekti. Yarışmanın üçüncüsü Pazarcık Fen Lisesi öğrencisi Büşra Ulukütük olurken, ikinciliği Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hatice Rayyan Aybala Koç kazandı. Büyük ödülün sahibi ve il birincisi ise Dulkadiroğlu Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Nur Kapan oldu.